路透4月29日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：“突破1.0900美元后，下一个阻力在过去两个月高点1.1050。从1.0520低点拉出的趋势线支撑目前位于1.0730区域，在目前反弹的背景下，这个区域仍然相当重要。如果突破1.1050，将初步上看1.1220，然后就是1.1500。”
美元/日圆：“尽管上周迅速升至120日圆上方，美元走势仍持续挣扎。需要重新拿下120水平，才能再度上看120.70区域以及122.00高点。然而在120.00以下，趋势仍偏向回跌至3月低点118.30。如果跌破118.30，接下来将再次以116.50水平为目标。”
欧元/英镑：“目前在上周低点0.7117英镑以及0.7200阻力之间的狭幅区间波动。若欲缓解下行压力，将需要回到0.7235区域。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0985 1.0980 +0.05 -9.19 1.2097
美元/日圆 119.13 118.84 +0.24 -0.46 119.68
欧元/日圆 130.86 130.49 +0.28 -9.61 144.77
美元/瑞郎 0.9552 0.9551 +0.01 -3.91 0.9941
英镑/美元 1.5373 1.5336 +0.24 -1.28 1.5573
美元/加元 1.2030 1.2033 -0.02 +3.55 1.1618
澳元/美元 0.7988 0.8022 -0.42 -2.20 0.8168
新西兰元/美元 0.7697 0.7714 -0.22 -1.28 0.7797
欧元/瑞郎 1.0495 1.0491 +0.04 -12.73 1.2026
欧元/英镑 0.7143 0.7158 -0.21 -7.89 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2737 9.3574 -0.89 -2.06 9.4688
美元/挪威克朗 7.6412 7.6380 +0.04 +2.26 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 高琦)