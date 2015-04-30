《台湾金融市场一周展望》股市攻坚万点先下再上，台币升势告终转趋贬

* 汇损与第二季保守展望料让台股万点之路暂时受挫

* 资金与基本面提供保护，指数下档空间有限

* 台币升值料告一段落，涨多后将回档整理

记者 董永年

路透台北4月30日 - 爬山登顶前最是艰辛，用来描述目前的台股也是如此。台币强升造成电子厂商汇损、科技大厂保守看待第二季等不利消息，都让大盘正式站上万点之路设下障碍，但在资金与基本面支撑下，回档空间料有限，下周台股以高档震荡为主。

在外资持续汇入带动下，至昨日收盘为止，今年台币兑美元 升值了3.33%，尤其是4月下旬升值力道进一步加大。随着企业陆续公布第一季季报，汇损消息也冲击了电子股的股价表现。像是金属机壳大厂可成 ，虽然单季营收冲上历史新高达174亿台币，但因业外出现汇兑损失，导致税后纯益季减27.7%。

第一金证券投顾董事长陈奕光表示，台币兑美元季线的位置在31.39附近，目前来到30.5价位，已升破所有均线。台币升值造成以外销为主的电子业毛利率受到冲击，粗估台币每升值1%，就会吃掉毛利约0.5%。

〞我们内部正在下修对电子股全年获利预估。〞他说。

日盛投顾协理钟国忠也指出，台币在4月大幅升值的影响，将会反应在企业4月营收上，预料减少幅度将大于3月。近几日电子股占大盘成交比重低于五成、股价相继回档，均反映了投资人的担忧。

此外，包括台积电 、可成、矽品 、宏达电 都释出对第二季景气保守的看法，更将让电子股欲振乏力。有半导体业〞铁嘴〞封号的矽品董事长林文伯即表示，受部分大厂终端产品销售状况不如预期、市场竞争加剧及智慧手机市场迈入修正期等三大因素影响，保守看待第二季半导体市况，预估要到下半年才会复苏。

不过业内人士认为，台股有资金面与基本面的支撑。据金管会最新统计，光是27、28日两天，外资就汇入21亿美元，约650亿台币，外资累计净汇入2,022.83亿美元，再创新高。此外，主计总处最新公布第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，分析师预料第二季在股市交投热络带动内需下，GDP年增率仍有3.5-4%的实力。

陈奕光与钟国忠均指出，本周大盘指数在盘中两度触及万点后拉回，在适度反应汇损与第二季营运保守等利空后，应该会在9,800点附近获得支撑。

陈奕光也乐观预期，股市扬升计画将在6月陆续展开，搭配6、7月股东会旺季来临，大盘加权股价指数 很有可能提前在5月反映上述利多题材，收盘正式站上睽违15年的万点大关。

钟国忠则表示，电子股回档修正的时间与幅度不会太久与太大，因为6月将有国际电子展，暑假结束的返校采购需求等有想像空间的题材，也会提前反映在股价上。

在外资簇拥哄抬下，台股曾在4月27、28日盘中短暂触及万点关卡，但随即拉回。此前大盘收在万点之上为2000年4月11日的10,068.05点。

**台币强升后料回档整理**

国际美元在美联储(FED)会议结果出炉前走弱，在FED会议后，国际美元反陷入整理。展望下周，交易员认为，台币经过近一周外资汇入的大升，可能要进入一段时间的整理，尤其是时序进入5月，以往5月国际股市以走弱为多，不排除台币汇价贬向30.6以上。

汇银人士指出，近一波台币受到外资汇入的追捧，涨幅又快又急，已成为今年以来亚币表现最好的货币。只不过，随着外资汇入的力道趋小，央行在30.5附近的干预也不小，30.5不排除已成为台币升值力道中的一道关卡。

一位外商银交易人士说，〞国际股市常常在5月都是走弱的，台币也是。〞因此，她认为，台币在4月受惠外资的大额汇入，明显走强。5月不排除股市有走弱的可能之下，台币转趋疲。

不过也有交易员认为，不只是欧洲央行实行宽松政策(QE)，中国也因经济成长走弱实行宽松，国际热钱泛滥之下，外资也不是没有暂歇后，再大举汇入的可能性。

此外，下周美国即将公布非农就业数据，这也可能令国际美元再呈现新一波方向，值得关注。

他们预估，下周台币兑美元的实质交易区间估在30.450-30.600。

**等候10年增额券登场**

债市方面，交易商认为，尽管美国10年公债 周四殖利率微幅升破2%，但台债104/6殖利率却持于既有区间狭幅盘整，表现较显淡定，市场多数倾向区间来回操作，多空并不急于引领交投突破现有区间。

他们指出，由于下周不确定因素较多，包括美国非农就业报告、PMI及ISM等重要经济数据，市场操作料趋谨慎，静待10年增额券104/5R下周四展开发行前交易，有助于活络交投增温，进而突破区间盘整格局。

一位大型民营银行交易员说，〞多空不想在此时积极操作，等新券发行前交易再说。〞

银行台债交易员表示，目前台债筹码相对安定，本周104/6殖利率大致在1.00-1.03%窄幅波动，短线台债朝着养券方向操作，暂随美债狭幅整理，并须留意台股表现，台股若再挑战万点对台债仍是无形压力。