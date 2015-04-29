《路透晚报》--4月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因公共假期而休市。

--中国股市：综指收盘近持平，增量资金入市支撑大盘强势震荡

沪综指收盘近持平。分析师指出，尽管新一轮新股发行即将临近，且场内获利盘较丰厚，但是场外资金仍是源源不断入场，股指下调压力减弱，大盘今日维持4,500点以下高位震荡，成交量有所萎缩。沪综指收报4,476.620点，微涨0.405点，或0.01%；上证A股今日成交7,485亿元人民币，较上日的10,566亿元减三成。沪深300指数收报4,774.326点，涨0.68%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,773.4点，涨1.56%，成交1,175,271手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。

--香港股市：小幅收低，两家中资银行财报欠佳打压金融股

香港股市收低，受金融股打压，此前两家大型中资银行公布的第一季财报疲弱，凸显出内地经济放缓造成的拖累。恒生指数收低0.2%至28,400.34点；恒生国企指数跌0.8%至14,603.04点。

--汇市：瑞典克朗劲升，该国央行意外没有降息

瑞典克朗兑美元劲升至一个月高点，兑欧元涨至近两周高位。瑞典央行宣布维持利率不变，让市场感到意外。美元兑瑞典克朗下跌1%，至8.4308克朗。瑞典央行决议公布后，欧元/克朗也从9.36克朗下滑至9.2410朗附近，之后反弹至9.2780，日内仍下跌0.8%。美元指数跌至95.892，为3月5日以来最低。

--欧元债市：公债收益率小升，投资人挪出空间迎接大量新债发行

三个欧元区国家周三将发行公债，预料将顺利进行，之后还有德国通胀数据及美联储决议出炉，但不太可能影响公债收益率(殖利率)的短期走向。葡萄牙10年期公债收益率上升7个基点至2.05%，该国开始通过银行财团发售10年期和30年期公债。意大利10年期公债收益率在标售前上涨4个基点至1.40%，拉动西班牙10年期公债收益率也上涨4个基点，至1.37%。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.18%。

--国际油市：油价下跌，供应过剩盖过沙特王室变动的影响

油价下跌，因供应过剩和需求疲软的影响，盖过沙特人事变动带来的不确定性。0836GMT时，布兰特原油期货下跌0.29美元，至每桶64.35美元。美国原油跌0.36美元至56.70。

--全球金市：金价守在三周高位附近，关注美联储会议

金价守住前两日录得的涨幅，在三周高点附近交投。0837GMT，现货金持稳于每盎司1,207美元，前两个交易日累计上涨近3%。分析师表示，美联储声明公布前金价可能出现更大波动。

--金属期市：美联储决议前伦铜下跌，中国政策预期缓冲跌势

伦敦金属交易所(LME)期铜微跌，稍晚美联储将公布政策决议，或提供何时升息的线索。不过金属消费大国--中国有望进一步推出支撑经济的措施，缓冲了期铜的跌势。0736 GMT，LME三个月期铜下滑0.5%，至每吨6,091美元。上海期交所主力7月期铜下跌0.3%，至每吨43,730元人民币(7,076美元)。其它金属，上海期镍下跌2%，LME期镍跌势1.1%。LME期锡 下跌0.5%。上海期锡则下跌2%。