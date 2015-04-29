台湾汇市：出口商月底抛汇令台币连四升，关注FED会议及央行技术性干预

* 台币连四日收升 * 外资动向纷歧，关注央行举措 * 观望FED的会议结果 * 明日实质交易区间料在30.400-30.600 路透台北4月29日 - 台币兑美元 周三连续第四日收升，因月底出口商的美元卖压及国际 美元在美国联邦储备理事会(FED)会议结果前走弱。市场皆在观望美联储稍后的会议结果。 汇银人士指出，今日欧系外资资金汇出，但美系汇入，动态不像先前一致。另有交易员表示，今日盘中接 到央行关切美元卖单的情况，央行虽未有后续进一步动作，但仍值得关注。 〞本以为今天(央行)会再有动作，但后来没有，〞一位外商银交易员说。 他们也表示，央行今日尾盘放手，并未大量买入美元，令收盘价较趋近实质交易价格，也颇耐人寻味。 台币兑美元收升1.36角报30.695，这是去年11月10日以来的收盘高位，当日在30.606。 **国际美元走强风险升** 一位大型银行交易员认为，美联储会议前，国际美元先行走弱，一旦FED并未如市场预期的看坏美国经济 ，则国际美元走强的风险较大。 另外一位银行交易员则认为，按目前的态势台币若要再走升，还看外资的脸色。但是目前汇入的资金已颇 为可观，由于外资汇入后一周若未投入股市，央行就会赶热钱出走，届时台币或有走贬机会。 至于央行的动态，他们认为，央行虽然在30.5附近有较大的干预，但若后续外资仍有大幅流入，也不无可 能央行会做动态调整，不会死守固定价位。 台湾股市周三收挫1%失守9,900点，为连续第二日下跌。证交所资料，外资及陆资在台股买超72.70亿台币 ，已是连续七个交易日买超共计1,182.85亿台币。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,068.6，上日在1,070.0。 今日主要交易区间在30.450-30.519，上日交易区间在30.472-30.581。交易员预估，明日台币主要实质交 易暂看在30.400-30.600。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有缩小；一个月美元/台币 远汇 尾盘报30.450/30.465，上日收在30.425。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PMI；美国第一季GDP ；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利率 决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币政 策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西 兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率 ；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终 值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷； 英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市 场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上， 做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.695 30.831 30.450-30.830 30.830 9.47 11.17 元太外汇经纪公司 30.693 30.830 30.466-30.830 30.830 5.25 5.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/ 0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.065/-0.050 -0.075/-0.060 (完)