人民币衍生品：美元掉期升水多上扬，宽松预期限制反弹力度

路透上海4月29日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限反弹。分析人士称，超短端美元掉期升水 因跨五一小长假而有所上扬，并传导至长端掉期；加之外资行空头回补，共同驱动美元掉期升水上扬，但未来反弹力度或因中国央行的宽松预期而受制约。

他们并指出，近期即期人民币波动率上升，掉期点反弹估计是对即期波动的反应，影响较为短暂。考虑到本币资金面整体依然偏松，未来掉期点反弹空间或有限，隔夜品种T/N的走势亦是影响长端美元掉期升水的关键因素之一。

“空头回补吧，前期跌了不少了，（中国版）QE消息又不断反复，”一中资行交易员称，“即使没有QE这么夸张，中国还有降息的预期，消息随时可能出来，MM（货币市场）的资金也还不能进场来买，反弹的力度不大能确定。”

受中国可能推行中国版QE影响，本周一离岸人民币大幅下跌，带动境内汇率快速跌至逾五周新低，但周二开始市场趋于冷静，加上疑似央行入市干预，提供流动性，人民币即期汇率再度陷入盘整。

美元/人民币一周期掉期 今日收报28个点子，和上周五收盘持平；一个月期 收于127点子，较上周五小升3.25%；一年期掉期美元升水 收于1,495点子，较上周五微跌0.99%，本周二盘中一年期掉期点曾一度下探至1,444.85点的近五个月低点。

一股份行交易员表示，早盘其实卖出报价就几乎没有，午后市场有点小恐慌，导致各期限掉期点出现一定程度的上行，但感觉反弹空间比较有限，整体下行趋势并没有改变。

“TN价格上去了，因为是跨五一的，导致短期价格上去了。主要还是看TN价格能不能稳住，如果一旦上到4，估计SWAP价格还是要上。”另一中资行交易员并称，本币资金面还是偏宽松，月末因素、小长假还有新一轮新股IPO这些对资金面影响有限。

中国银行间市场周三主要回购利率波动有限。交易员表示，月末资金需求虽逐步升温，但资金面宽裕局面未有根本改观，随着五一小长假即将来临，场内七天及以内期限资金供给明显增多，但鉴于资金面短期并无担忧，滚动拆借隔夜的机构为数不少。

中国证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。