更新版 1-《中国债市每日综述》消息面转淡现券小幅盘整，新债密集但未失稳势

* 消息淡静现券继续盘整，国债期货变动甚微

* 七天回购再跌动力匮乏IRS略涨

* 新债供给密集但未失稳势

* 月末及小长假等因素对资金面难有较大冲击 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月29日 - 中国银行间债市周三现券继续盘整，国债期货主力合约也变动甚微，因消息面转淡，而流动性维持宽松；利率互换(IRS)则因七天期回购下探动力不足而略有上涨。

新债市场上，本周尽管没有国债招标，但保持着每日一批政策性金融债的密集发行节奏。从周一以来的发行情况来看，除了个别期限债券结果略有偏高，总体未失稳势。

上海一银行交易员称，消息面归于淡静，现券市场小幅盘整。相对来说，IRS涨幅略明显，在3-5个基点(bp)左右。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8200%/3.7950%，上日尾盘为3.8000%/3.7700%。

农发行上午招标的五年、七年和10年三期债，结果分别为4.0228%、4.18%和4.2084%。银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 中，相应期限收益率为3.9771%、4.1807%和4.1862%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.390元人民币，较上日结算价小涨0.04%；10年期国债主力合约T1509 收报97.690元，较上日结算价跌0.02%。

**回购利率趋稳，跨月末及小长假资金供给增多**

银行间市场主要回购利率波动有限。交易员表示，月末资金需求逐步升温，而资金宽裕局面未有根本改观。随着五一小长假即将来临，场内七天及以内期限资金供给明显增多，滚动拆借隔夜的机构为数不少。

他们并指出，月末及小长假叠加新一轮新股IPO等因素短期或限制回购利率下行空间，但预计对资金面难造成较大冲击，在宏观经济难有明显起色背景下，料整体宽松局面难改。

“一大早大量出5天的，因为正好跨节，但是大家都对资金面没啥担忧，所以基本都是天天滚隔夜的节奏，也不太愿意拿，”华北一券商易员称，而隔夜加权利率又低 ，一般机构又都不太愿意出。

她并介绍称，后来融出长期资金的机构，没过多久就改成出隔夜资金了，毕竟市场上资金还是太多了。

证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。

华南一银行交易员称，只要是质押拆借的，都还好借，虽然五一小长假致七天期限资金需求升温，但现在市场流动性很宽裕，假期对资金面影响非常有限，短期流动性预期仍不改乐观。

“经济不反弹的话，资金暂时不太担心，”他称。

周二公开市场按兵不动，为年内二次降准后第三次暂停操作。今日一级交易商继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为14,301.48亿元，较上日的14,023.00亿元微增；其中，隔夜品种成交12,131.89亿元，上日为12,068.01亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7012 1.7340 -3.28 12,131.89

七天 2.4355 2.4382 -0.27 1,387.29

14天 3.0610 3.0704 -0.94 637.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0200 0.9500 +107.00 3,645.57

七天 2.0500 1.1750 +87.50 293.53

14天 3.0100 3.0100 +0.00 42.47

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.8000 -3.00 --

七天 2.5100 2.4800 +3.00 --

14天 3.1500 3.1000 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.7390 1.7590 -2.00 --

七天 2.4390 2.4380 +0.10 --

三个月 4.0350 4.0800 -4.50 --