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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 17:11 BJT

泰国金融：央行将宣布鼓励资本外流的举措，旨在压低泰铢汇率

路透曼谷4月29日 - 泰国央行表示将于周四宣布资本举措，以鼓励资本外流，从而帮助限制泰铢兑美元 的上涨。

“央行将宣布资本举措，希望能够帮助压低泰铢汇率，”泰国央行货币政策委员会秘书Mathee Supapongse在记者会上表示。“这些举措将放宽对资本外流的控制。

泰国央行稍早意外降息，为连续第二次调降利率，旨在刺激疲弱的经济。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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