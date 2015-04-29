更新版 1-台湾货币市场：短率续向低位靠拢，月底前拆入需求疲弱

* 拆款需求低落，靠央行冲销多余资金

* 短票与RP仅到期续作，利率成交低位 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 董永年

路透台北4月29日 - 台湾银行间短率周三成交续往区间低位靠拢。资金调度人士指出，离月底只剩一个交易日，但愈接近愈难拆出，幸赖央行积极冲销，浮滥情况未进一步扩大。

交易人士表示，这次月底就是旬底，之后有三天连假，为防止积数累加四天，拆入方不会提早拿钱，以免明日一旦多钱就滥在帐上。在各家积数均大致调定的状况下，今日要拆出的难度更高。

〞就看明天了，会不会有人突然走钱。〞一大型金融机构调度人士说。

另一大型票券商主管称，今日大型行库拆出利率又较昨日略为下滑，几乎所有银行都来电询问是否有资金需求，但因早已避开月底落点，因此缺口有限。

资金调度人士指出，央行这几天冲销积极，只要有排队都会收，隔拆利率底部坚实，不致下滑。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率落在0.388%-0.460%，同上日。

**短票只到期续作**

短票方面，票券商表示，由于先前已避开月底资金落点，这两天到期续作的成交量偏少，也没有新的短票发行，利率则成交在区间低位。

“几乎所有银行都打来问，但票不多，只能一家做个两、三亿(台币)，救急。”大型票券商交易员说。

票券商交易员指出，今日完全没有新作的案子，月底就是看到期量多寡决定成交额度。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.595%，前日为0.594%，成交量35.5亿台币，前日为79亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.603%，同上日，成交量13亿台币，前日为22亿。

台湾央行周三共发行4,683.1亿台币存单。与今日存单到期金额4,675.5亿台币相较，存单发行余额增7.6亿。

本周央行存单到期金额为19,736.6亿台币，到期情况分别为周四6,380.80亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为302亿台币，累积超额准备为6,307亿台币、加计前期1%的超额准备为7,613亿台币。

**RP利率持稳低位**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，资金全面宽松，可承作券源依旧稀少，成交利率稳在低档。由于近期较少国际债发行，寿险也拉长RP承作天期，让市况更趋稳定。

“寿险天期拉长到两周以上，恢复去年6月以前资金偏多的情况。”一位证券商RP交易员说。

另一票券商交易员指出，无论是投信、寿险以及银行的资金全面偏多，因此这个月底相当好过，5月不能排除利率有进一步下滑机会。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，几持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。