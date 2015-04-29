更新版 1-中港股业绩：工行首季净利微增1.39%，不良余额和不良率双升料持续

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
(新增高管评论)
路透北京4月29日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 一季度净利同比微增1.39%，3月末不良贷款率升至1.29%。管理层表示，主因拨备计提较多，转型期会通过合理拨备来化解不良贷款，未来继续坚持合规稳健发展策略，不良余额和不良率料仍会温和增长。
工行周三晚间举行的业绩分析师会上，管理层表示，该行一季度业绩平缓增长，成本收入比降到23%，为历史最低水平；此外，拨备计提较多，同比增52%。
“我们在全面部署，积极战略转型，保持可持续发展...不求最快但求最稳。”工行高管称。
工行一季报显示，一季度实现净利润743.2亿元人民币；上年同期则为733.02亿元。
截至3月末，工行不良贷款余额为1,455.48亿元，不良贷款拨备覆盖率为180.41%；核心一级资本充足率为12.24%，资本充足率为14.41%。
**不良或继续温和增长，并向大中型企业蔓延**
工行一季度不良贷款率为1.29%，比上年末1.13%攀升了0.16个百分点。不良贷款率和不良贷款余额双升。
该行管理层称，不良余额和不良率未来可能仍会呈现温和增长态势，资产质量管控压力增大，一方面我们在提高盈利能力，另一方面采取很多方式进行清收处置，一季度实现清收96亿元，目前加大了贷款核销处置力度。
工行高管并透露，年初提到董事会不良率目标为1.45%。
目前，工行新增不良贷款主要集中在批发零售业和制造业，区域集中在产能过剩地区，今年不良趋势新变化是从小微向大中企业蔓延，不良新增绝对额较高的是中型企业。（完）
浏览中国工商银行其他新闻，请点选
如欲浏览A+H股股价对比表，请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：here (记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22