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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 08:03 BJT

日本数据：3月工业生产较上月下滑0.3%，优于市场预估的下降2.3%

路透东京4月30日 - 日本经济产业省周四公布，3月工业生产较上月下滑0.3%，连续第二个月下降。但优于市场预估中值的下跌2.3%。

经济产业省公布的调查显示，日本制造商预计4月工业生产将上扬2.1%，5月则下滑0.3%。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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