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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 09:50 BJT

表格：澳洲3月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%，符合预期

路透悉尼4月30日 - 澳洲央行周四公布，3月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%；路透调查预估为增长0.5%。3月经季节调整后房屋信贷较前月亦增长0.5%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

3月 2月 较上年同期

信贷总额 +0.5 +0.5 +6.2

房屋信贷 +0.6 +0.5 +7.3

个人信贷 +0.2 -0.3 +0.9

企业信贷 +0.2 +0.6 +5.3(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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