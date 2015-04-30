表格：澳洲3月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%，符合预期

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透悉尼4月30日 - 澳洲央行周四公布，3月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%；路透调查预估为增长0.5%。3月经季节调整后房屋信贷较前月亦增长0.5%。
以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：
3月 2月 较上年同期
信贷总额 +0.5 +0.5 +6.2
房屋信贷 +0.6 +0.5 +7.3
个人信贷 +0.2 -0.3 +0.9
企业信贷 +0.2 +0.6 +5.3(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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