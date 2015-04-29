金砖国家：4月29日股汇市收盘纵览

路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月29日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.7%或7.5点，报1,059.51点。
中国股市：沪综指收盘近持平，增量资金入市支撑大盘强势震荡
中国汇市：人民币收盘连涨两日重返6.2，大行强势结汇令空头受挫
香港股市：小幅收低，两家中资银行财报欠佳打压金融股
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巴西股市：回吐周二的涨幅，铁矿石厂商淡水河谷股价重挫7.9%，该公司周四可能公布连续第三季录得季度亏损，因铁矿石价格位于十年低点，令公司处境艰难。指标Bovespa指数 收跌0.87%，报55,325.29点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌0.1%，报2.9566。
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南非股市：连续第二天下跌，受权重股必和必拓跌势拖累。由于铁矿石价格下跌，必和必拓和Kumba Iron Ore股价走低，对大盘指数构成的打压最大。指标Top-40指数 跌0.95%至48,296点，大盘All-share股指 收低0.9%，报54,541点。
南非汇市：兰特上扬1.2%，因市场押注美联储声明立场温和
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印度股市：收低。权重股Housing Development and Finance Corp和Bharti Airtel公布的季度业绩低于预期，股价应声下跌。指标BSE指数 收低0.62%，报27,225.93点；NSE指数 收低0.55%，报8,239.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.2950/3050，跟随国内股市跌势，但其他亚币上扬抑制了卢比跌幅，卢比周二收报63.1450/1550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.2%，报1,031.780点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.79%，报565.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.95%至51.055卢布；卢布兑欧元 跌0.19%至56.767卢布。(完)
(整理 白云; 审校 戴素萍)