《中国报摘》--其他报纸重要消息4月30日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--中国证监会网站公布中国核能电力股份有限公司的IPO预披露更新，其拟于上海证交所发行不超过38.91亿股，拟使用募集资金未有变化，仍为162.5亿元人民币。
--香港交易所主席周松岗在年度股东大会后表示，期望“深港通”能够在上半年公布启动时间，下半年推行，届时，“深港通”与“沪港通”会一起检讨当前的机制，包括投资范围的限制等。
--中信证券 研究所投资策略报告认为，从中长期来看，居民资产配置变化支持股市上行还远未走到尽头。此外IPO提速预期升温，但平均体量较小，供应总量仍不足忧。预计年内10年期国债收益率逐渐下降至3%，沪综指 逐渐上涨至5,000点。
**证券时报**
--安邦保险集团昨日披露的年报显示，安邦保险寿险和财险去年合计实现净利259.49亿元，同比增5.87倍，其中安邦人寿增速迅猛，一年内净利暴增33倍。
**第一财经日报**
--中国住建部部长陈政高近日表示，如果每年能建8,000公里的城市地下综合管廊，每公里1.2亿元，就是1万亿元投资；如果加上拉动的钢材、水泥、机械设备等方面的投资，以及大量的人力投入，拉动经济的作用就更大了。
--据投资者反映，国民信托发行的一款规模为1.2亿元的信托产品到期无法兑付，受河北融资担保集团暂停担保业务的影响，该信托将延期六个月。
**人民日报**
--中国钢铁工业协会公布，一季度大中型钢铁企业实现销售收入7,629.18亿元，同比下降14.48%；亏损9.87亿元，同比减亏70.46亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。