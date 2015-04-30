《中国报摘》--其他报纸重要消息4月30日

**上海证券报**

--中国证监会网站公布中国核能电力股份有限公司的IPO预披露更新，其拟于上海证交所发行不超过38.91亿股，拟使用募集资金未有变化，仍为162.5亿元人民币。

--香港交易所主席周松岗在年度股东大会后表示，期望“深港通”能够在上半年公布启动时间，下半年推行，届时，“深港通”与“沪港通”会一起检讨当前的机制，包括投资范围的限制等。

--中信证券 研究所投资策略报告认为，从中长期来看，居民资产配置变化支持股市上行还远未走到尽头。此外IPO提速预期升温，但平均体量较小，供应总量仍不足忧。预计年内10年期国债收益率逐渐下降至3%，沪综指 逐渐上涨至5,000点。

**证券时报**

--安邦保险集团昨日披露的年报显示，安邦保险寿险和财险去年合计实现净利259.49亿元，同比增5.87倍，其中安邦人寿增速迅猛，一年内净利暴增33倍。

**第一财经日报**

--中国住建部部长陈政高近日表示，如果每年能建8,000公里的城市地下综合管廊，每公里1.2亿元，就是1万亿元投资；如果加上拉动的钢材、水泥、机械设备等方面的投资，以及大量的人力投入，拉动经济的作用就更大了。

--据投资者反映，国民信托发行的一款规模为1.2亿元的信托产品到期无法兑付，受河北融资担保集团暂停担保业务的影响，该信托将延期六个月。

**人民日报**

--中国钢铁工业协会公布，一季度大中型钢铁企业实现销售收入7,629.18亿元，同比下降14.48%；亏损9.87亿元，同比减亏70.46亿元。(完)