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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:00 BJT

中港股业绩：中信证券一季度净利同比增近2倍，各项业务全面开花

路透上海4月30日 - 中国最大券商--中信证券 周四公布，一季度实现净利润38.17亿元人民币，同比增长191.3%，A股市场持续走强令公司经纪、资产管理及投资等各条业务线取得大幅增长。

季报显示，一季度该公司实现主营收入99.33亿元，同比增109.5%；每股收益0.35元。

中信证券同期经纪业务手续费净收入达34.64亿元，同比增97%；资产管理业务手续费净收入达11.27亿元，同比增38.1%；投资收益高达42.83亿元，同比增幅2.28倍。

牛市是券商业绩的催化剂，一季度国内各家上市券商均取得不俗业绩，例如海通证券 前三个月实现净利41.02亿元，同比增长238.88%。

中信证券A股周三收报35.58元，过去一个月累计上涨10.8%。（完）

参看季报详情，请点选上交所网站：here (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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