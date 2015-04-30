中港股业绩：中信证券一季度净利同比增近2倍，各项业务全面开花

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 中国最大券商--中信证券 周四公布，一季度实现净利润38.17亿元人民币，同比增长191.3%，A股市场持续走强令公司经纪、资产管理及投资等各条业务线取得大幅增长。
季报显示，一季度该公司实现主营收入99.33亿元，同比增109.5%；每股收益0.35元。
中信证券同期经纪业务手续费净收入达34.64亿元，同比增97%；资产管理业务手续费净收入达11.27亿元，同比增38.1%；投资收益高达42.83亿元，同比增幅2.28倍。
牛市是券商业绩的催化剂，一季度国内各家上市券商均取得不俗业绩，例如海通证券 前三个月实现净利41.02亿元，同比增长238.88%。
中信证券A股周三收报35.58元，过去一个月累计上涨10.8%。（完）
参看季报详情，请点选上交所网站：here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。