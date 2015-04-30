英国经济：4月民众对未来一年的通胀预期下降--调查

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透伦敦4月29日 - 周三公布的一项调查显示，4月份英国民众对未来12个月的通胀预期有所下降。
花旗/YouGov进行的一项月度调查发现，4月民众对未来一年的通胀预期降至1.1%，3月通胀预期为1.4%，是去年8月以来的首次上升。
对未来5-10年的通胀预期从3月的2.8%降至2.6%，齐平1月创下的纪录低点。
花旗分析师Michael Saunders表示，没有迹象显示，低通胀预期导致消费者推迟购物，家庭实际收入则在增加。
“不过，通胀预期下降，加上核心通胀率和薪资涨幅低迷，强化了有关(英国央行货币政策委员会)并不急于加息的预期，”他说。
英国2月消费者物价指数(CPI)升幅降至零，为有记录以来首次，3月份CPI升幅仍为零。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。