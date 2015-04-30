英国经济：4月民众对未来一年的通胀预期下降--调查

路透伦敦4月29日 - 周三公布的一项调查显示，4月份英国民众对未来12个月的通胀预期有所下降。

花旗/YouGov进行的一项月度调查发现，4月民众对未来一年的通胀预期降至1.1%，3月通胀预期为1.4%，是去年8月以来的首次上升。

对未来5-10年的通胀预期从3月的2.8%降至2.6%，齐平1月创下的纪录低点。

花旗分析师Michael Saunders表示，没有迹象显示，低通胀预期导致消费者推迟购物，家庭实际收入则在增加。

“不过，通胀预期下降，加上核心通胀率和薪资涨幅低迷，强化了有关(英国央行货币政策委员会)并不急于加息的预期，”他说。