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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:01 BJT

中港个股：工商银行向工银亚洲增资16.5亿美元，满足资本充足率要求

路透上海4月30日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 周四公告称，拟向全资子公司工银亚洲增资16.5亿美元，以满足监管对资本充足率要求，提升工行在香港的市场地位和竞争能力。

公告称，工行将以自有资金进行本次增资，无须提交股东大会审议，但需中国银监会批准。

工银亚洲是香港持牌银行，已发行股本235.92亿港元，提供全面商业银行服务。去年末该行净资产66.38亿美元，年度实现净利8.21亿美元。

工行一季报显示，一季度实现净利润743.2亿元；较上年同期的733.02亿元微增1.39%。（完）

欲了解详情，请点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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