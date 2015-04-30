中港个股：工商银行向工银亚洲增资16.5亿美元，满足资本充足率要求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 周四公告称，拟向全资子公司工银亚洲增资16.5亿美元，以满足监管对资本充足率要求，提升工行在香港的市场地位和竞争能力。
公告称，工行将以自有资金进行本次增资，无须提交股东大会审议，但需中国银监会批准。
工银亚洲是香港持牌银行，已发行股本235.92亿港元，提供全面商业银行服务。去年末该行净资产66.38亿美元，年度实现净利8.21亿美元。
工行一季报显示，一季度实现净利润743.2亿元；较上年同期的733.02亿元微增1.39%。（完）
欲了解详情，请点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。