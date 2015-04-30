《中国报摘》--中国证券报4月30日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--受宏观经济增速放缓影响，2014年A股上市公司业绩增长速度有所下滑。同花顺数据显示，2,656家公司去年实现净利润2.42万亿元人民币，同比增长6.19%。2015年一季度，已披露一季报的2,540家上市公司实现净利润6,174.08亿元，同比增3.27%。
* 其他:
--已披露一季报的14家上市银行当季实现净利润3,348.39亿元，同比增长3.19%。
--财政部发布通知称，财政部、科技部、工信部、发改委将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策；2017-2020年，除燃料电池汽车外，其他车型补助标准适当下降。
--国家发改委称，下一步将会同有关部门，加大政府投资引导力度，尽快下达中央预算内投资计划，发挥资金杠杆作用，加大对节能减排的支持力度。加快完善污水、垃圾处理收费政策，支持采用企业债券、项目收益债券等方式筹措投资资金。
--国家发改委公布钢铁、有色金属、建材、化工行业一季度运行情况，其中，钢铁、水泥行业实现利润同比大幅下降，分别下降36%、67.6%。
--对于新三板竞价交易制度何时推出的问题，全国股转公司总经理谢庚表示，无论是从单一公司的股权分散度来讲，还是从具备股权分散条件的公司总量来讲，当前新三板市场都不具备竞价交易的要求。
--中国石化 公布一季报，一季度实现营业收入4,782.41亿元，同比下降25.4%；实现净利润16.9亿元，同比下跌87.5%；基本每股收益0.014元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。