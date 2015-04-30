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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月30日

* 头版头条:

--受宏观经济增速放缓影响，2014年A股上市公司业绩增长速度有所下滑。同花顺数据显示，2,656家公司去年实现净利润2.42万亿元人民币，同比增长6.19%。2015年一季度，已披露一季报的2,540家上市公司实现净利润6,174.08亿元，同比增3.27%。

* 其他:

--已披露一季报的14家上市银行当季实现净利润3,348.39亿元，同比增长3.19%。

--财政部发布通知称，财政部、科技部、工信部、发改委将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策；2017-2020年，除燃料电池汽车外，其他车型补助标准适当下降。

--国家发改委称，下一步将会同有关部门，加大政府投资引导力度，尽快下达中央预算内投资计划，发挥资金杠杆作用，加大对节能减排的支持力度。加快完善污水、垃圾处理收费政策，支持采用企业债券、项目收益债券等方式筹措投资资金。

--国家发改委公布钢铁、有色金属、建材、化工行业一季度运行情况，其中，钢铁、水泥行业实现利润同比大幅下降，分别下降36%、67.6%。

--对于新三板竞价交易制度何时推出的问题，全国股转公司总经理谢庚表示，无论是从单一公司的股权分散度来讲，还是从具备股权分散条件的公司总量来讲，当前新三板市场都不具备竞价交易的要求。

--中国石化 公布一季报，一季度实现营业收入4,782.41亿元，同比下降25.4%；实现净利润16.9亿元，同比下跌87.5%；基本每股收益0.014元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)

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