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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:09 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月30日

*工商时报：

--台股 连日冲万点大关不成，昨日更是重挫103点，成为亚股跌幅最重者，尤其外资昨日仍买超72亿台币，元凶指向政府基金主要下单的八大官股券商，近七日天天卖超合计达262亿余元，创下官股券商罕见连卖纪录，并拖累台股掼破心理重要支撑五日均线。

--人民币传统型保单卖不动，业者空有保单，但几乎没有新契约保费进帐，金管会已承诺要开放本地寿险公司可与境外再保公司合作，有助提升人民币传统保单的利率，提升竞争力。

*经济日报：

--矽品 董事长林文伯表示，受部分大厂终端产品销售状况不如预期、市场竞争加剧及智慧机市场迈入修正期等三大因素影响，保守看本季半导体市况，预估要到下半年才会复苏，下半年市场可望较去年同期成长，成长率为中高个位数。

--本周外资汇入爆大量，据金管会最新统计，光是27、28日两天，外资就汇入21亿美元，约650亿台币，外资累计净汇入2,022.83亿美元，再创新高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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