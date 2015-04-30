《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月30日

--台股 连日冲万点大关不成，昨日更是重挫103点，成为亚股跌幅最重者，尤其外资昨日仍买超72亿台币，元凶指向政府基金主要下单的八大官股券商，近七日天天卖超合计达262亿余元，创下官股券商罕见连卖纪录，并拖累台股掼破心理重要支撑五日均线。

--人民币传统型保单卖不动，业者空有保单，但几乎没有新契约保费进帐，金管会已承诺要开放本地寿险公司可与境外再保公司合作，有助提升人民币传统保单的利率，提升竞争力。