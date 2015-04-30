欧洲政经：希腊协议有望达成，即便达不成扩散风险也很小--爱尔兰财长

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透都柏林4月29日 - 爱尔兰财政部长Michael Noonan周三表示，希腊调整了与债权人谈判的团队，这暗示希腊政府对达成协议的态度是认真的，如果达不成，也谈不上有什么扩散风险。
Noonan在被问及协议能否达成时表示，他认为可以达成协议，同时希腊问题的解决并不需要欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人削减其债务。
希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和IMF债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。
“我不知道换人的原因，但此事不会损害这位财长的声誉，对我而言，这看起来像是一个寻求协商解决的承诺。这是好消息，”Noonan对RTE全国广播电台表示。
Noonan与欧元区其它成员国的财长共同出席欧元集团会议，他在谈及希腊财长瓦鲁法基斯时说，“他是一个令人愉快，善于交际的人，但他的提议让他在欧元集团十分孤立。”
在被问及希腊万一违约的后果时，他表示，欧元区对于这种情况的准备，比几年前要充分得多。
“我们认为风险蔓延到爱尔兰或者欧洲的可能性很小，”Noonan说。
“希腊人会有很大麻烦，但不会有更大范围的影响，因为防范风险扩散的准备措施都已全部就位。”(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同