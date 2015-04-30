欧洲政经：希腊协议有望达成，即便达不成扩散风险也很小--爱尔兰财长

路透都柏林4月29日 - 爱尔兰财政部长Michael Noonan周三表示，希腊调整了与债权人谈判的团队，这暗示希腊政府对达成协议的态度是认真的，如果达不成，也谈不上有什么扩散风险。

Noonan在被问及协议能否达成时表示，他认为可以达成协议，同时希腊问题的解决并不需要欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人削减其债务。

希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和IMF债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。

“我不知道换人的原因，但此事不会损害这位财长的声誉，对我而言，这看起来像是一个寻求协商解决的承诺。这是好消息，”Noonan对RTE全国广播电台表示。

Noonan与欧元区其它成员国的财长共同出席欧元集团会议，他在谈及希腊财长瓦鲁法基斯时说，“他是一个令人愉快，善于交际的人，但他的提议让他在欧元集团十分孤立。”

在被问及希腊万一违约的后果时，他表示，欧元区对于这种情况的准备，比几年前要充分得多。

“我们认为风险蔓延到爱尔兰或者欧洲的可能性很小，”Noonan说。

“希腊人会有很大麻烦，但不会有更大范围的影响，因为防范风险扩散的准备措施都已全部就位。”(完)