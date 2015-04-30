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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月30日-5月7日

路透4月30日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家   规模      发行细节
 5/1          日本             加强流动性标售
 5/4    1350  法国             标售国库券(BTF)
 5/6          德国   50亿欧元  标售两年期联邦公债
 5/7          法国             标售长期政府公债(OAT)
                               
 5/7          西班             标售公债
              牙               
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 许娜)

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