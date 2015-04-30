中国个股：北京银行与腾讯战略合作，提供100亿授信共建创新金融产品

路透上海4月30日 - 中国城市商业银行--北京银行 周四公告称，与腾讯 昨签署战略合作协议，该行将向腾讯提供意向性授信100亿元人民币，双方将共建“互联网+京医通”的创新金融产品。

根据合作协议，双方将在“京医通”项目、第三方支付、集团现金流量管理、零售金融等领域开展深入合作。例如京医通项目将与微信支付合作，通过“京医通”平台，利用“微信支付+微信公众账号”模式实现线上申办京医通卡、充值、预约挂号、缴费、信息推送、业务查询等功能。

“京医通”项目作为北京银行参与支持建设的惠民金融工程，自2012年上线以来，通过发放京医通卡，实现了跨院诊疗结算一卡通。截至目前，已覆盖包括北京世纪坛医院、同仁医院、首儿所、西苑医院、望京医院等在内的多家三甲医院，累计发卡量逾310万张。

公告称，此次合作将医疗业务延伸至个人移动终端，打破了传统跨院诊疗系统不具备线上业务办理能力的困局，使患者随时随地均可轻松挂号、缴费，而就诊提示、就诊路线导航等多项功能也可通过微信轻松搞定。

腾讯一直推动“互联网+”战略在各行各业落地，首先是政务和公共服务领域。此前，腾讯与国内上海等多个城市政府合作推出微信城市服务入口。