《全球重要经济事件一览表》--4月30日-5月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月30日(四)

华盛顿--美国财政部主办第五届金融企业女性论坛年会，财政部长长杰克卢和副部长拉斯金将出席。

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在美国独立社区银行家协会(ICBA)华盛顿政策峰会上，就“订制社区银行监管制度”发表讲话。(1230)

都柏林--前欧洲央行总裁特里谢将在一次活动上发表讲话。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将在国会上议院下属委员会发表证词。(1430)

柏林--爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将谈论欧元区经济。

东京--日本央行召开货币政策会议，公布半年度经济和物价报告。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

马德里--西班牙政府将公布宏观经济预测，这是其2015-2018年稳定计划的一部分。

5月1日(五)

费城--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷问题”的演讲(1230)。

美国橙市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲(1945)。

5月4日(一)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议上，致欢迎和开幕词。(1300)

波士顿--美联储理事塔鲁洛在波士顿联储举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议开幕式上发表讲话。(1305)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Pacific Community Ventures午餐会前就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话。(1910)

5月5日(二)

明尼苏达州MARSHALL--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在西南州立大学举办的市政公共论坛上发表讲话。(0000)

悉尼--澳洲央行召开利率会议。(0430)

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚举行记者会，发布法国央行年度报告。

蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins将在蒙特利尔都会贸易局发表讲话。(1630)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议。

5月6日(三)

墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。

布鲁塞尔--2015年欧洲工商峰会(至5月7日)。

华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在国际货币基金组织(IMF)主办的活动上，参加主题为“信用市场：繁荣、萧条和扭曲”的小组讨论(1715)。

伦敦--英国央行前副总裁吉弗和普兰德雷以及前货币政策委员会(MPC)委员朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言(0730)。

美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在一次午餐会上就经济前景和货币政策发表演讲(1730)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。

5月7日(四)

圣加仑--瑞士央行总裁乔丹参加经营管理年会。(至5月8日)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程