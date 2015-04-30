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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:22 BJT

中国个股：浦发银行香港分行拟在境外发行不超过50亿美元中期票据

路透上海4月30日 - 中国股份制商业银行--上海浦东发展银行股份有限公司 周四公告称，其香港分行拟在境外发行不超过50亿美元的中期票据，以支持香港分行各类业务发展。

公告显示，香港分行可根据需求发行多个币种的中期票据，期限不超过10年，可以通过公募或私募发行。本次董事会授权有效期至2020年12月底。

浦发银行一季度实现净利111.94亿元，同比增长4.52%；每股收益0.60元。

浦发银行周三收报18.53元，过去一个月累计上涨20.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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