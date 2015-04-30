中国个股：浦发银行香港分行拟在境外发行不超过50亿美元中期票据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 中国股份制商业银行--上海浦东发展银行股份有限公司 周四公告称，其香港分行拟在境外发行不超过50亿美元的中期票据，以支持香港分行各类业务发展。
公告显示，香港分行可根据需求发行多个币种的中期票据，期限不超过10年，可以通过公募或私募发行。本次董事会授权有效期至2020年12月底。
浦发银行一季度实现净利111.94亿元，同比增长4.52%；每股收益0.60元。
浦发银行周三收报18.53元，过去一个月累计上涨20.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。