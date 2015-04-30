《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月30日

路透香港4月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7504港元 ) 美国股市周三收低，道琼工业指数 收低74.61点，或0.41%，至18,035.53点，因美国联 邦储备理事会(FED/美联储)指出美国经济疲弱，且数据显示美国首季经济成长放缓的程度远较预期 严重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.290 -0.20 35761 13.353 2.24 中国铝业 16.660 -4.20 46609 5.165 -0.29 中国移动 73.040 -1.42 177356 113.218 -0.42 中国人寿 73.840 -1.73 34128 38.153 -0.64 中石油 130.040 -1.09 37709 10.079 0.79 中石化 96.410 2.42 40157 7.472 2.64 汇丰控股 50.170 1.21 4139473 77.768 0.41 中电信 76.120 -1.03 10818 5.900 -1.01 中国联通 19.690 -0.56 154398 15.261 -1.29 兖州煤业 10.260 0.00 37084 7.952 -0.73 华能国际 56.090 -3.06 18889 10.868 -1.20 南方航空 48.750 -3.58 18085 7.557 -1.09 东方航空 37.890 -0.71 23024 5.873 2.50 中芯国际 5.540 0.91 4910 0.859 -1.29 （完） (整理 梁慧仪)