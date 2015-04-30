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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月30日

路透香港4月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7504港元 )
    
    美国股市周三收低，道琼工业指数 收低74.61点，或0.41%，至18,035.53点，因美国联
邦储备理事会(FED/美联储)指出美国经济疲弱，且数据显示美国首季经济成长放缓的程度远较预期
严重。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.290   -0.20      35761            13.353       2.24
 中国铝业                      16.660   -4.20      46609             5.165      -0.29
 中国移动                      73.040   -1.42     177356           113.218      -0.42
 中国人寿                      73.840   -1.73      34128            38.153      -0.64
 中石油                       130.040   -1.09      37709            10.079       0.79
 中石化                        96.410    2.42      40157             7.472       2.64
 汇丰控股                      50.170    1.21    4139473            77.768       0.41
 中电信                        76.120   -1.03      10818             5.900      -1.01
 中国联通                      19.690   -0.56     154398            15.261      -1.29
 兖州煤业                      10.260    0.00      37084             7.952      -0.73
 华能国际                      56.090   -3.06      18889            10.868      -1.20
 南方航空                      48.750   -3.58      18085             7.557      -1.09
 东方航空                      37.890   -0.71      23024             5.873       2.50
 中芯国际                       5.540    0.91       4910             0.859      -1.29
 （完）
    

 (整理　梁慧仪)

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