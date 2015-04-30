中港股业绩：中国太保一季度净利同比增逾五成，投资收益大幅增长

中国太保一季度投资收益为151.73亿元，同比增91.8%。从投资组合来看，该公司当季权益投资类资产投资占比较上年末增1.8个百分点，基金、股票及理财产品均有增加；固定收益类资产投资占比下降2.1个百分点，其中债券和定期存款下降，而理财产品增加。