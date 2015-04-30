中港股业绩：中国太保一季度净利同比增逾五成，投资收益大幅增长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周四公布，一季度实现净利润49.03亿元人民币，同比增长52.7%，受投资收益大幅增长推动。
季报显示，该公司1-3月实现营业收入737.62亿元，同比增15.8%；基本每股收益0.54元。其中，保险业务收入为623.42亿元，同比增长0.7%。
中国太保一季度投资收益为151.73亿元，同比增91.8%。从投资组合来看，该公司当季权益投资类资产投资占比较上年末增1.8个百分点，基金、股票及理财产品均有增加；固定收益类资产投资占比下降2.1个百分点，其中债券和定期存款下降，而理财产品增加。
中国太保A股周三收报35.61元，近一月累计上涨10.97%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞/张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。