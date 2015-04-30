加股业绩：汤森路透第一季获利略逊预期，汇率因素造成压力

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
“汤森路透似乎正朝着全年实现正内生增长的承诺迈进，但Eikon的长期维系仍是讨论的重点，”Jefferies的分析师Dan Dolev写道。Jefferies将汤森路透股票的评级维持在“持有”。
汤森路透业绩图表：link.reuters.com/pen64w
Smith称，汤森路透仍很重视路透新闻部。该部门首席执行官Andrew Rashbass已离职。Smith还称，汤森路透正在内部和外部为该部门物色新的首席执行官。
路透新闻部营收增长1%至7,400万美元。
汤森路透当季经特殊项目调整后的获利为3.53亿美元，或每股盈余44美分，上年同期获利3.74亿美元，或每股盈余46美分。分析师预计每股盈余为45美分。
汇率因素将当季经调整后的每股盈余拉低6美分。
汤森路透重申了对全年内生营收正增长的预期。
汤森路透在纽约证交所上市的股票 收高1.08%，报41.25美元；在多伦多上市的股票 收高0.47%，报49.57加元。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/白云)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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