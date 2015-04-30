加股业绩：汤森路透第一季获利略逊预期，汇率因素造成压力

“汤森路透似乎正朝着全年实现正内生增长的承诺迈进，但Eikon的长期维系仍是讨论的重点，”Jefferies的分析师Dan Dolev写道。Jefferies将汤森路透股票的评级维持在“持有”。

汤森路透业绩图表：link.reuters.com/pen64w

Smith称，汤森路透仍很重视路透新闻部。该部门首席执行官Andrew Rashbass已离职。Smith还称，汤森路透正在内部和外部为该部门物色新的首席执行官。

路透新闻部营收增长1%至7,400万美元。

汤森路透当季经特殊项目调整后的获利为3.53亿美元，或每股盈余44美分，上年同期获利3.74亿美元，或每股盈余46美分。分析师预计每股盈余为45美分。

汇率因素将当季经调整后的每股盈余拉低6美分。

汤森路透重申了对全年内生营收正增长的预期。