美国个股：纽蒙特矿业同意向OceanaGold出售新西兰金矿

路透4月29日 - 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 周三公布，已初步同意向OceanaGold 出售新西兰怀希金矿业务，作价约1.06亿美元，外加最近在该矿附近一处新发现矿藏1%的权益金。

纽蒙特矿业在声明中称，根据意向书，OceanaGold将收购所有怀希露天矿以及地下矿产和债务，包括所有社会、环保和雇员义务。纽蒙特矿业是美国最大金矿企业。

该交易尚待公司董事会、监管部门和其他相关方面的审批。