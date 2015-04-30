美国个股：纽蒙特矿业同意向OceanaGold出售新西兰金矿

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月29日 - 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 周三公布，已初步同意向OceanaGold 出售新西兰怀希金矿业务，作价约1.06亿美元，外加最近在该矿附近一处新发现矿藏1%的权益金。
纽蒙特矿业在声明中称，根据意向书，OceanaGold将收购所有怀希露天矿以及地下矿产和债务，包括所有社会、环保和雇员义务。纽蒙特矿业是美国最大金矿企业。
该交易尚待公司董事会、监管部门和其他相关方面的审批。
受贵金属和基本金属价格走软打击，过去两年纽蒙特矿业及其同业一直在出售非核心业务，以降低债务并侧重于利润最高的资产。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。