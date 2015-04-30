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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 09:00 BJT

国际油市：美国原油守在年内高点附近，因库存增幅低于预期

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至4月24日当周美国原油库存 增加190万桶至4.9091亿桶，分析师预期增加230万桶。EIA称，库欣库存 下降51.4万桶，为去年11月28日以来首次下降。

国有油企发言人NOC周三表示，利比亚示威者关闭了东部一处气田，并威胁要关闭西部瓦法油气田，这将导致向意大利的的天然气出口中断。

伊朗外交部长周三在纽约表示，德黑兰尊重海湾地区的航海自由。而伊朗巡逻船周二在霍尔木兹海峡拦截一艘货船，并鸣枪示警迫使该货船驶入伊朗水域，这促使美国海军派出驱逐舰和侦察机监视事态发展。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王颖；审校 李爽/张荻)

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