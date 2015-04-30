国际油市：美国原油守在年内高点附近，因库存增幅低于预期

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至4月24日当周美国原油库存 增加190万桶至4.9091亿桶，分析师预期增加230万桶。EIA称，库欣库存 下降51.4万桶，为去年11月28日以来首次下降。
国有油企发言人NOC周三表示，利比亚示威者关闭了东部一处气田，并威胁要关闭西部瓦法油气田，这将导致向意大利的的天然气出口中断。
伊朗外交部长周三在纽约表示，德黑兰尊重海湾地区的航海自由。而伊朗巡逻船周二在霍尔木兹海峡拦截一艘货船，并鸣枪示警迫使该货船驶入伊朗水域，这促使美国海军派出驱逐舰和侦察机监视事态发展。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王颖；审校 李爽/张荻)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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