中股业绩：上汽集团一季度实现净利74.68亿元，同比增长6.98%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周三稍晚公布一季报，前三个月公司实现净利74.68亿元人民币，同比增长6.98%。
一季度上汽集团实现营业总收入1,678.19亿元,同比增长0.15%；每股收益0.677元。
公司指出，一季度上汽集团销实现整车销售153.86万辆，同比增长1.01%。
本月初上汽集团曾公布年报，去年实现净利润279.73亿元人民币，同比增长12.78%；今年将力争实现整车销量超过620万辆，营收6,970亿元。
上汽集团周三收报27.31元，一个月来累计上涨10.7%。（完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。