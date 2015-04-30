《交易视点》经济弱将使美国不急升息，台债将随美债突破盘整--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美联储会议在前晚落幕，FED认为第一季经济成长趋弱主要是受到天气严寒、美元强势及海外市场经济等因素影响，但没有提供任何有关升息时点线索，而德国公债标售需求不高拖垮美债，美债殖利率随之弹升，指标券10年期公债突破盘整区间2.0%整数关卡，但观察美国七年期公债新券标售需求依然稳健。终场指标10年期公债收在2.0458%，与前一交易日殖利率上扬7.28基点。
在美国第一季经济增长仅0.2%，大幅低于预期，但FOMC指出其主要原因来自于天气严寒、美元强势及海外市场经济等因素影响，并未提及有关升息时点讯息，市场依然认为经济活动无力将使美联储不急于升息，另外原物料价格在近期出现上扬趋势也是观察重点，而台湾公债市场在美国10年期指标券突破盘整区间后，向上穿破2.0%整数关卡，台湾公债殖利率可望随美债突破盘整区间，但随后走势仍需密切注意美债走势，预期五年券成交区间在0.97-1.07%，10年券成交区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。