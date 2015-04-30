《交易视点》经济弱将使美国不急升息，台债将随美债突破盘整--元大宝来证

路透台北4月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美联储会议在前晚落幕，FED认为第一季经济成长趋弱主要是受到天气严寒、美元强势及海外市场经济等因素影响，但没有提供任何有关升息时点线索，而德国公债标售需求不高拖垮美债，美债殖利率随之弹升，指标券10年期公债突破盘整区间2.0%整数关卡，但观察美国七年期公债新券标售需求依然稳健。终场指标10年期公债收在2.0458%，与前一交易日殖利率上扬7.28基点。

在美国第一季经济增长仅0.2%，大幅低于预期，但FOMC指出其主要原因来自于天气严寒、美元强势及海外市场经济等因素影响，并未提及有关升息时点讯息，市场依然认为经济活动无力将使美联储不急于升息，另外原物料价格在近期出现上扬趋势也是观察重点，而台湾公债市场在美国10年期指标券突破盘整区间后，向上穿破2.0%整数关卡，台湾公债殖利率可望随美债突破盘整区间，但随后走势仍需密切注意美债走势，预期五年券成交区间在0.97-1.07%，10年券成交区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)