香港个股：新世界发展以185亿港元售香港三家酒店权益予阿布扎比投资局

路透香港4月30日 - 香港主要地产商--新世界发展 周四宣布，将与阿布扎比投资局成立一家各持50%股权的合营公司，并将公司在香港的三间酒店注入合营，涉及转让股权的总代价185亿港元。

三家酒店分别为湾仔君悦酒店、湾仔万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店，其中新世界发展与大股东周大福企业分别持有君悦酒店、万丽海景酒店的64%及36%股权；至于凯悦酒店则由新世界发展与市区重建局共同持有。

新世界发展表示，公司自交易中将约收取100.82亿港元作为出售上述酒店所占权益的份额，并拟将款用于其发展项目、扩充土地储备及其他一般性流动资金。

根据股东协议，首三年内新世界发展及阿布扎比投资局不得将其在合营企业中的股份转让予第三方。除非各方同意合资经营继续进行，否则股东协议的期限应为10年。

新世界发展表示，此项交易有机会为公司股东实现该等酒店的价值，且成立合营将成为公司与阿布扎比投资局创造协同效应的有效平台，从而未来能够在酒店行业开展提升价值的收购行动。

新世界发展早年曾计划将是次减持权益的三家酒店，以商业信托形式分拆在港上市，但申请于2013年底失效。该三家酒店共提供约1,800间客房，截至2014年6月底止年度除税后利润合计约5.7亿港元。

新世界发展周三收盘报10.08港元，过去一个月累计升13%。（完）

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