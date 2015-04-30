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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 09:20 BJT

更新版1-日本经济：3月工业生产再次下滑，日本央行处境不妙

“降幅确实远低于预期。不过，工业生产令人失望，因其未能延续1月的大幅升势，并且库存增加，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。

“美国第一季经济成长状况糟糕，中国也在放缓，外部需求施压于日本工厂生产。”

周三的数据显示，日本主要出口市场--美国经济在第一季接近停滞。美联储发表政策声明称，经济放缓可能只是暂时的，但仍暗示不可能很快加息。

经济产业省公布的调查显示，日本制造商预计4月工业生产上扬2.1%，5月则下滑0.3%。

经济产业省维持评估不变，称工业生产处于温和回升趋势。

日本央行4月30日利率会议将公布半年度展望报告。消息人士称，日本央行料下调本财年通胀预估，但政策委员会可能会预估之后两年通胀率将大致达到2%。

乐观预估将使得日本央行能够有理由按兵不动。然而，工业生产下滑以及消费疲弱或将加重对央行观点的质疑，即稳固的经济复苏将帮助通胀加速升向目标水准。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 李爽/王丽鑫)

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