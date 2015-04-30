香港个股：复星国际首次在美开发房地产，将在纽约建47层豪华公寓

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 中国大型综合型民营企业--复星国际 旗下复星地产周四宣布，已获得位于纽约麦迪逊大道项目土地，将在此开发建造47层高的豪华公寓住宅，这是复星地产在海外的首个高端开发项目，也是在美国的首个开发项目。
公司新闻稿称，项目总建筑面积3.25万平米，共有174个单元。项目所在区域是纽约曼哈顿新兴的住宅、商业和酒店的集中区域，项目设计规划中的住宅配套设施包括泳池、健身中心和其他娱乐设施，可以满足目前曼哈顿住宅市场的主流需求。
新闻稿未透露复星地产本次投资金额，据业内人士估计，以纽约曼哈顿地价及建筑安装成本，该项目的投资将达数亿美元。
复星地产执行总裁龚平表示，麦迪逊大道开发项目的落地，是复星地产全球化布局的重要一步，复星地产在海外地产开发、资管平台与物业收购方面都已有所斩获,今后会进一步加强与保险资金的对接。
2013年复星地产收购纽约地标建筑第一大通曼哈顿广场，今年初更名为Liberty 28。
复星地产已确立了直接投资、证券投资、证券投资和风险创投等四大业务路线，以充分体现其保险资金与地产嫁接的新形势。目前复星已在日本率先设立地产投资管理平台，透过去年全资收购的日本IDERA公司，已完成了日本两个地产项目的收购。复星地产目前拥有了在纽约、伦敦、悉尼、东京、里斯本的数十万平方米核心物业。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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