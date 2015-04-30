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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 09:12 BJT

金属期市：伦铜下滑，因担心美国经济成长势头损及金属需求

美国第一季经济增速放缓情况大于预期，因恶劣天候影响消费者支出，油价疲软令能源企业削减支出，但有迹象显示目前经济活动正在回暖。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。

中国几家大银行公布的第一季获利成长幅度为至少六年来最低，因国内经济降温挤压了放款利润，并导致不良贷款激增。

菲律宾镍矿石出口2014年意外大增，填补了供应缺口。该国最大镍生产商预期今年的矿石出口将和去年相当。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)

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