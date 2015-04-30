金属期市：伦铜下滑，因担心美国经济成长势头损及金属需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美国第一季经济增速放缓情况大于预期，因恶劣天候影响消费者支出，油价疲软令能源企业削减支出，但有迹象显示目前经济活动正在回暖。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。
中国几家大银行公布的第一季获利成长幅度为至少六年来最低，因国内经济降温挤压了放款利润，并导致不良贷款激增。
菲律宾镍矿石出口2014年意外大增，填补了供应缺口。该国最大镍生产商预期今年的矿石出口将和去年相当。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。