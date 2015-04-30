企业并购：Mylan加码并购Perrigo遭回绝，Teva仍意图吃下Mylan

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月29日 - Perrigo 周三回绝Mylan 加码后的收购要约，于此同时Teva Pharmaceutical Industries 仍誓言拿下Mylan，全球非专利药大厂看来势将陷入一场激烈的并购战。
外界遍认为Mylan求购Perrigo，是为了抵御Teva的收购。Teva为全球最大的非专利药厂。
Mylan最新的收购要约价值341亿美元，包括75美元及每2.3股自家股票换购1股Perrigo股票；条件优于先前的60美元及2.2的换股比例。
Leerink分析师Jason Gerberry表示，在Mylan加码收购Perrigo的情况下，Teva显然更有可能增加其对Mylan收购报价中的现金规模。
根据Mylan周二的收盘价，加价后的要约对Perrigo的估值为每股242美元；前次要约的估值则为220美元。
总部位于都柏林的Perrigo在纽约证交所终场收低0.9%，报184.74美元；Mylan在Nasdaq市场则收高2.5%，至74.50美元。Teva在纽约则收高1.3%，至62.08美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。