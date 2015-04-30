企业并购：Mylan加码并购Perrigo遭回绝，Teva仍意图吃下Mylan

路透4月29日 - Perrigo 周三回绝Mylan 加码后的收购要约，于此同时Teva Pharmaceutical Industries 仍誓言拿下Mylan，全球非专利药大厂看来势将陷入一场激烈的并购战。

外界遍认为Mylan求购Perrigo，是为了抵御Teva的收购。Teva为全球最大的非专利药厂。

Mylan最新的收购要约价值341亿美元，包括75美元及每2.3股自家股票换购1股Perrigo股票；条件优于先前的60美元及2.2的换股比例。

Leerink分析师Jason Gerberry表示，在Mylan加码收购Perrigo的情况下，Teva显然更有可能增加其对Mylan收购报价中的现金规模。

根据Mylan周二的收盘价，加价后的要约对Perrigo的估值为每股242美元；前次要约的估值则为220美元。

总部位于都柏林的Perrigo在纽约证交所终场收低0.9%，报184.74美元；Mylan在Nasdaq市场则收高2.5%，至74.50美元。Teva在纽约则收高1.3%，至62.08美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)