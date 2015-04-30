中股业绩：国电电力一季度净利同比增12%，获批建设双江口电站

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
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路透北京4月30日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周四公布，今年一季度实现净利润16.46亿元人民币，同比上升12.34%。公司控股孙公司拟建设的四川大渡河双江口水电站近日获得国家发改委核准批复。
一季报显示，一季度该公司实现营业收入133.65亿元，同比下降16.11%；每股收益0.086元。
公司公告称，国家发改委已同意四川大渡河双江口水电开发有限公司建设双江口水电站，该电站总装机容量200万千瓦，项目总投资366.14亿元，其中项目资本金为73.23亿元，占总投资两成。
大渡河双江口水电开发公司股东包括国电电力控股子公司大渡河流域水电开发公司、大唐电力 和华电国际 ，三方持股分别为78%、17%、5%。
此外，国电电力公告还指出，根据国家发改委降低上网电价通知，公司下属相关电厂上网电价下调，以上网电量加权平均计算，预计公司电厂平均上网电价降低1.64分/千瓦时(含税)。
国家发改委此前宣布，自上周一（4月20日))起将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长。
国电电力周四早盘报6.01元，涨5.25%;过去一个月累计上涨30%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 吴晓龙／林琦；审校 黄凯)
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