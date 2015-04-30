《分析》中国公开市场暂偃旗息鼓，宽松政策工具仍将轮番上阵

* 降准后央行公开市场连两周空窗操作

* 挽经济颓势，宽松政策工具仍会轮番上阵

* 公开市场量价作用均减弱，短期料仍淡出

* 央行投放流动性同时亦会控制节奏

作者 边竞

路透上海4月30日 - 中国年内二度降准后流动性持续宽松，央行公开市场亦连续第二周空窗操作。为止住中国经济颓势，后续宽松的货币政策工具料还将轮番出击；不过由于货币市场利率持续下行，逆回购的阶段性利率指引目标已达成，公开市场操作短期内仍将暂时淡出。

分析人士指出，不论是继续动用降准降息等传统工具，还是扩大抵押补充贷款(PSL)操作范围等政策工具，宽松政策的步伐依旧不会停止，目标仍是为实体经济提供充足的资金支持并将利率维持在较低水平。

“央行目前的思路是多渠道拓展流动性投放，不管是什么方式，对流动性肯定都是有利的，”南京银行金融市场部研究员郭伟表示。

她并称，现在宽松货币政策需要一个长效机制，降准降息虽然还有空间，但毕竟信号作用太强，频率也不可能太高，PSL作为日常操作的工具是一个不错的选择。

上周央行在降准后顺势暂停逆回购操作，为逾两个月来首现，本周公开市场继续停做；据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼，此前三周均为净回笼。

上海一银行交易员谈到，货币市场利率近期跌幅虽放缓，但震荡向下的势头仍在，并未受新股IPO提速影响；公开市场逆回购在量和价上的作用均已弱化，短期内料仍无恢复的必要性。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

本周银行间市场隔夜及七天质押式回购加权利率跌幅均有所收窄，其中隔夜品种 最新报1.6188%，当周下滑逾15个基点(bp)，创逾25个月来新低；七天期 则最新报2.3715%，当周跌5个bp左右，续创逾13个月低点。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/few44w

**更多宽松可期，央行亦会控制节奏**

面对疲软的经济基本面，中国货币政策仍会在宽松的路径上继续前行，除了降准降息以及MLF(中期借贷便利)等之外，原有一些政策的挖潜也为宽松工具箱提供更多选择。

郭伟谈到，政策空间肯定是有的，虽然直接购买地方债官方已经否认了，但像PSL范围扩大至商业银行，这种途径还是比较可行的。

她指出，本来地方债发了之后，市场对流动性就比较担忧，基本上就是配在那里，也动不了，二级市场没有成交，又不能质押的话，就很麻烦，是需要解决流动性问题，这也符合盘活存量的目标，“而且地方债肯定不止是发1万亿，后面还多得很呢。”

不过央行在不断出招投放基础货币，为经济保驾护航的同时，对于流动性过量投放应该还会保持一份警惕，在政策出台节奏和力度上也会有所控制。

一商业银行研究人士蔡浩表示，央行目前考虑的方向应该是传统金融工具的拓展和延伸，如PSL，这本身就有价格约束机制在其中，因为再贷款是有成本的，央行可以通过价格来控制商业银行的需求量，从而控制投放的总规模。

他并谈到，市场目前对于宽松的预期可能过高了，以央行研究局首席经济学家马骏的说法来看，实际上央行可能是希望市场流动性保持宽松，以维持社融成本维持在较低的水平，但不会像市场希望的那样，“想要多少就发多少钱，这个是不太可能的。”

第一财经日报周二引述马骏称，央行没必要以直接购买新发地方债的QE(量化宽松)手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。

而多种宽松工具的轮番上阵，令短期内公开市场基本没有施展空间。在逆回购停做后，公开市场操作暂时仍会偃旗息鼓，待政策走向或者市场流动性出现更多变化后，才有恢复动作的可能。

蔡浩谈到，现在做逆回购没什么意义，如果不是流动性异常泛滥，正回购也没什么必要，而且新股IPO增加至一个月两批，如果目前公开市场主动回笼的话，反而会造成市场的一些波动。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --