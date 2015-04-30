背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中国人民银行2015年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 4/16 100 3.35 4/14 100 3.35 4/9 150 3.45 4/7 200 3.45 4/2 250 3.55 注: 浏览央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。