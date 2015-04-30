《香港报摘》--经济日报4月30日

* 要闻版头条：

--内银股增长放缓已成新常态，四大国有行首季盈利仅增长约1%，全部符市场预期。至于资产质素则有望转好，分析员指出，内银在地方债及房地产风险下降的情况下，资产质素会在短期内见底并好转。

* 其他：

--豪宅新盘短期开战，新地 何文田佛光街项目第一期已获批预售，并正式命名为＂天铸＂，主打三、四房大型单位，可望下月底开售。

--结好控股 主席洪汉文表示，董事会正考虑分拆证券业务，在主板独立上市的可能性，惟目前尚处于初步阶段。此外，市传内蒙古证券商恒泰证券也来港集资约15.6亿港元，惟尚未取得监管机构批准。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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