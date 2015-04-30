《焦点》中国太阳能产业大规模扩张，然投资者仍谨慎以对

**前景不明的押注**

其他太阳能企业也找到了融资。

民营太阳能板生产商--天合光能(Trina Solar) 的管理人士表示，该公司已与保险商中国平安 旗下的信托部门合作，在未来三年开发1GW的太阳能发电项目。中国平安将持有每个项目49%的股权，并将提供过桥融资。

为了筹集资金，天合光能和晶科能源 等其他面板生产商还计划将发电厂业务剥离至海外上市，协鑫新能源 也已同意向高盛 发售1亿美元的可转债。

不过，太阳能产业的前景依然很不确定。该行业依然严重依赖补贴，而且受制于基础设施瓶颈。

行业专家称，大型国有太阳能企业从国家开发银行等国有银行获得贷款的难度要低一些。但规模较小的企业很难获得信贷，不得不求助于信托公司和金融租赁公司。信托和金融租赁公司贷款的年利率在8%-15%，而中国一年期贷款指标利率还不到6%。

专家还提到对太阳能发电厂获利前景缺乏信心。从理论上说，根据与公用事业公司达成的长期购电合同，太阳能发电厂的回报率应该在10%-15%；但实际上，这些发电厂在获取补贴和电池板质量等方面面临困难。

“对于大多数太阳能企业来说，只有在有抵押或找到贷款担保人的情况下，才能从银行获得贷款，”国有投资公司--国联集团信托部门经理Wilson Li说。国联集团亦涉足太阳能企业融资。

太阳能指数表现图表：link.reuters.com/nap54w

太阳能发电成本图表：link.reuters.com/tex54w (完) (编译 孙茉莉/王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/王颖)