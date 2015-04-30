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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 09:26 BJT

全球金市：金价未能扳回隔夜跌幅，美联储称美国经济放缓只是暂时现象

美联储的前瞻性指引与上次会议相比没有很大差别，但这次美联储实际上并未排除下次会议升息的可能性。

金价本周稍早曾触及三周高位，市场预期近期疲弱经济数据或将促使美联储延迟加息。

美联储声明公布后美元反弹，亦打压金价。

交易商现在将关注更多美国数据，以判断会如何影响美联储的利率行动时间。

希腊债务危机同样倍受关注，危机或将提振黄金的避险需求。

欧元区官员周三力图让希腊做出政策让步，以发放亟需的资金。之前希腊表示，将提交一份改革清单并推动立法，以显示其在认真履行承诺。 (完)

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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 许娜/白云)

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