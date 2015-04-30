全球金市：金价未能扳回隔夜跌幅，美联储称美国经济放缓只是暂时现象

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美联储的前瞻性指引与上次会议相比没有很大差别，但这次美联储实际上并未排除下次会议升息的可能性。
金价本周稍早曾触及三周高位，市场预期近期疲弱经济数据或将促使美联储延迟加息。
美联储声明公布后美元反弹，亦打压金价。
交易商现在将关注更多美国数据，以判断会如何影响美联储的利率行动时间。
希腊债务危机同样倍受关注，危机或将提振黄金的避险需求。
欧元区官员周三力图让希腊做出政策让步，以发放亟需的资金。之前希腊表示，将提交一份改革清单并推动立法，以显示其在认真履行承诺。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 戴素萍/王兴亚；审校 许娜/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。