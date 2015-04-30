全球金市：金价未能扳回隔夜跌幅，美联储称美国经济放缓只是暂时现象

美联储的前瞻性指引与上次会议相比没有很大差别，但这次美联储实际上并未排除下次会议升息的可能性。

欧元区官员周三力图让希腊做出政策让步，以发放亟需的资金。之前希腊表示，将提交一份改革清单并推动立法，以显示其在认真履行承诺。 (完)