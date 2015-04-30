《中国债券市场每日交易备忘》--4月30日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：进出口行3/5/10三期债，总额120亿元，3/5年11:00招标结束，10年11:20 招标结束 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济 的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。 --披露一季报的2,540家上市公司数据显示，首季上市公司面临较大增长压力。当季实 现营业总收入6.33万亿元，同比增长0.2%；实现归属于母公司股东的净利润6,174.08亿元， 同比增长3.27%，增速均低于2013年和2014年同期水平。 --中国人民银行周三称，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区将扩大到卢森 堡，初始投资额度为500亿元人民币。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次