《中国债券市场每日交易备忘》--4月30日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：进出口行3/5/10三期债，总额120亿元，3/5年11:00招标结束，10年11:20 招标结束 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济 的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。 --披露一季报的2,540家上市公司数据显示，首季上市公司面临较大增长压力。当季实 现营业总收入6.33万亿元，同比增长0.2%；实现归属于母公司股东的净利润6,174.08亿元， 同比增长3.27%，增速均低于2013年和2014年同期水平。 --中国人民银行周三称，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区将扩大到卢森 堡，初始投资额度为500亿元人民币。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。