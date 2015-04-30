《香港报摘》--信报4月30日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--联储局今晨公布议息声明，强调继续按经济情况决定何时加息，但亦指出经济增长放慢。数据表现令人失望，市场认为短期内未必开始加息，拖累美元下滑，美股下跌。
* 其他：
--顺风清洁能源 大股东郑建明入主金威资源 的计划周三获得金威的股东通过。郑建明表示，金威将成为其新的投资旗舰平台，主打他视为有高增长潜力的六大产业。
--据和黄 最新发布的2014年年报显示，董事总经理霍建宁去年薪酬高达1.963亿港元，按年加幅4.3%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。