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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 09:28 BJT

《香港报摘》--信报4月30日

* 要闻版头条：

--联储局今晨公布议息声明，强调继续按经济情况决定何时加息，但亦指出经济增长放慢。数据表现令人失望，市场认为短期内未必开始加息，拖累美元下滑，美股下跌。

* 其他：

--顺风清洁能源 大股东郑建明入主金威资源 的计划周三获得金威的股东通过。郑建明表示，金威将成为其新的投资旗舰平台，主打他视为有高增长潜力的六大产业。

--据和黄 最新发布的2014年年报显示，董事总经理霍建宁去年薪酬高达1.963亿港元，按年加幅4.3%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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