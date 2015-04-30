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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 09:52 BJT

重发-芝加哥期市：玉米期价走坚，但本月料仍然收低逾4%

(重发以调整内文格式)

路透悉尼4月30日 - 美国玉米期货周四连续第二日上涨，因美元走软，但玉米期价本月仍有可能以超过4%的跌幅作收，因种植进度颇快，且市场担心禽流感疫情可能削减饲料需求。

芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期约 本月跌幅已逾4%，两个月来下跌超过8%。

7月大豆合约 在4月上涨逾1%，部分扳回3月时录得的5%跌幅。

7月小麦期约 本月至今跌幅超过5%，创1月以来最大单月跌幅。

受无固定期限罢工影响，阿根廷主要粮食出口港口--罗萨里奥港周三中午陷于瘫痪。

俄罗斯将在5月中之前就提前取消小麦出口关税做出决定。俄罗斯是全球主要小麦出口国之一。

预报称天气干燥并且气温回暖，有利于春季玉米播种，这令玉米价格承压。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 486.00 2.50 +0.52% +2.05% 505.23 34

CBOT玉米 368.25 0.50 +0.14% +1.03% 382.58 33

CBOT大豆 988.50 0.50 +0.05% +1.15% 974.66 71

CBOT稻米 $10.35 -$0.08 -0.77% +1.12% $10.70 50

美国原油 $58.47 -$0.11 -0.19% +2.47% $52.72 72

汇率

欧元/美元 $1.111 -$0.002 -0.14% +1.21%

美元/澳元 0.801 0.001 +0.07% -0.11%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/王颖)

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