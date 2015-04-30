中东情势：伊核协议达成后数日内，伊朗制裁有望解除--伊外长扎里夫

外交官们表示，新的决议也会加强联合国的一些限制规定，包括武器禁运，并对敏感的导弹和核相关项目的非法交易做出一些约束。

在稍早接受美国公共电视服务网(PBS)的采访时，扎里夫表明要有灵活度，他称“一旦伊朗履行其所同意的部分”，制裁就会解除。美国和欧洲官员们已表示，会根据国际原子能总署(IAEA)对伊朗遵守情况的判定，分阶段解除制裁。

美国官员们曾表示，这样的判定可能会花上数个月。扎里夫则表示，整个过程应该只会持续几周的时间，然后将会解除制裁。

伊朗、美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国已于4月2日在瑞士洛桑达成暂定的框架协议。这些国家必须在6月30日截止日期到来前达成全面的协议。

在被问及截止日期是否可能会延长时，扎里夫表示，伊朗希望能在6月底前敲定协议，但暗示，如果协商人员在那之前有良好进展，但却还没有完成工作，那么可能会短暂延长期限。