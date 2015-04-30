中东情势：伊核协议达成后数日内，伊朗制裁有望解除--伊外长扎里夫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
外交官们表示，新的决议也会加强联合国的一些限制规定，包括武器禁运，并对敏感的导弹和核相关项目的非法交易做出一些约束。
在稍早接受美国公共电视服务网(PBS)的采访时，扎里夫表明要有灵活度，他称“一旦伊朗履行其所同意的部分”，制裁就会解除。美国和欧洲官员们已表示，会根据国际原子能总署(IAEA)对伊朗遵守情况的判定，分阶段解除制裁。
美国官员们曾表示，这样的判定可能会花上数个月。扎里夫则表示，整个过程应该只会持续几周的时间，然后将会解除制裁。
伊朗、美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国已于4月2日在瑞士洛桑达成暂定的框架协议。这些国家必须在6月30日截止日期到来前达成全面的协议。
在被问及截止日期是否可能会延长时，扎里夫表示，伊朗希望能在6月底前敲定协议，但暗示，如果协商人员在那之前有良好进展，但却还没有完成工作，那么可能会短暂延长期限。
他并表示，伊朗坚持要保有波斯湾的航行自由。他说，“对我们来说，在波斯湾自由航行是必须的。”周二时伊朗扣押了一艘商船。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 郑茵/许娜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。