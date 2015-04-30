《香港报摘》--其他报纸重要消息4月30日

* 明报：

--停牌超过一个月的桑德国际 指出，核数师在审计过程中，发现该集团截至去年12月底出现潜在的审计问题，涉及其于银行结存的现金结余与帐簿间出现20亿元人民币差额。

* 苹果日报：

--一手住宅物业销售监管局成立两年，共接获119宗投诉但维持＂零检控＂。局方昨提出三项新楼买卖建议，并要求发展商今年6月1日后需要依照指定格式的＂消耗表＂，令售楼厂内的准买家得悉项目销情及尚余可供拣选的单位数目。

* 星岛日报：

--震惊全港的旗兵绑架案女肉参身分曝光，就是已故针织大王罗定邦孙女罗君儿，曾被藏身在飞鹅山山洞内。警方布下天罗地网，今晨终有重大发现，获悉怀枪匪徒藏匿在中文大学附近村落赤坭坪，出动逾百警员封村搜索。

* 文汇报：

--汇丰银行昨公布退休生活调查报告指，本港逾六成退休人士定期会为亲友提供经济支持，其中22%的退休人士为成年子女提供财务支援，有9%正为孙儿提供资助，令其财富提早传承至下一代。(完)