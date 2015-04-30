中国新债：进出口行下周三将招标增发至多120亿元三期债，期限3/5/10年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月30日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周三(5月6日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限为三年、五年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债中，三年品种为该行今年第九期 第三次增发，五年品种为今年第六期 第七次增发，10年期品种为今年第八期 第四次增发；票面利率依次为4.02%、4.10%和4.29%。具体发行条款如下：
2015年第九、六、八期增发债
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招标规模上限 各为40亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 3/5年：5月6日10:00-11:00
10年：5月6日10:00-11:20
中标方式 3年:多重价格(美国式)；5/10年：单一价格(荷兰式)
起息日 3年：4月20日；5年：3月24日；10年：4月7日
缴款日 5月8日
分销期 5/7-5/8
上市日 5月14日
发行手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌； 审校 吴芳/林高丽)
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