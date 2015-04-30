中国外汇：3月国际货物和服务贸易转为逆差168亿美元--外管局

路透北京4月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布，3月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差168亿美元，上月则为顺差472亿美元；1-3月为顺差766亿美元。

外管局网站新闻稿显示，3月国际货物和服务贸易收入1,490亿美元，支出1,658亿美元。

其中，货物贸易收入1,306亿美元，支出1,325亿美元，逆差19亿美元；服务贸易收入184亿美元，支出334亿美元，逆差150亿美元。

1-3月合计，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入5,374亿美元，支出4,607亿美元。

从3月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额为主要贡献者，分别为131亿美元、39亿美元和19亿美元。

自2015年起，外管局新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。

第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 侯向明；审校 张喜良)