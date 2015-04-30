港报财经评论：五月炒个股，买交行复药--经济日报4月30日

五月炒个股，买交行复药/ 林瑞芬 港股昨日结算，收报28,400，跌0.15%；国指收报14,603，跌0.76%；大市成交额1,630亿港元。4月市况高涨，踏入5月或趋于个别走。大市之关键，仍然是内银股份。正如周内指，国指破阻15,000，才可增强恒指突破28,000后挑战高位的动能；而国指要破阻，内银股必须冲刺。多间内银股已交出首季成绩表，如农行 净利同比增长1.49%，交行 净利同比增长1.5%，呈单位数字的增长不意外。基本上，内银的税前拨备前利润同比仍是增长较佳，但需要消化呆坏帐，拖累利润增长放缓。大致上，消化不良贷款的进展良好，增收纾缓压力。 后市期待改革能释放红利，改善内银股的营运能力。事实上，部分已经初见成效。如交行季度六大事业部制利润中心的税前拨备前利润同比增幅达21.84%；资产管理业务发展提速，表外理财业务收入更同比增长86.50%，站稳银行理财第一方阵；投资银行业务亮点纷呈，投资银行业务收入同比增长19.60%，占该行全部手续费及佣金收入的25.17%；资产托管业务优势持续巩固，全行资产托管规模较年初增长13.36%。 此外，交行首季的境外银行机构和子公司资产总额较年初增长18.78%，在该行总资产中占比约为13.93%，较年初提高1.54%；实现净利润同比增长26.99%，在集团净利润中占比约为9.92%，同比提高1.99%，可见国际化、综合化经营正有效推进。今年首季总计，年化平均资产回报率和年化平均股东权益报酬率分别为1.18%和15.79%，已较上年全年分别提高0.10个和1.00%。截至今年3月底止，交行资产总额达66,272.39亿人民币，较年初增长5.73%；客户存款余额达42,952.13亿人民币，较年初增长6.59%；客户贷款余额达35,926.51亿人民币，较年初增长4.69%。规模扩张速度略为回升，发展势头向好。截至3月底止，该行不良贷款率为1.3%，较上季度上升5基点；计提了59.2亿人民币坏帐准备；拨备覆盖率为173%，比年初下跌了6%，拨贷比为2.25%，与13/14年终水平相若。(B04)

A股牛市已成，国寿上望49元/ 余少文 中证监又为股市发出警示，A股昨日先跌后升，令国企指数守14,600点，尽管A股或有回调空间，只是牛市已成，调整都是吸纳机会，中国人寿 有好“钱”景。中国内地股市昨日先跌后升，尽管上证综合指数只微升0.4点，收报4,476点，如由低位4,398点计算则由全日低位回升1.8%，只是沪深两市成交额合计得1.3万亿人民币。而国企指数曾低见14,456点，全日跌111点或0.8%，收报14,603点，成交额285亿人民币，33%主板H股逆市上升；至于红筹指数升14点或0.3%，收报5,576点，成交额92亿人民币。 由于期指已结算，可以说股市已踏入5月，即五穷月已到，还有一个月便到六绝月，但大市会否摆脱过去“五穷、六绝”走势，有待观望，倾向大市偏淡。而大市可能出现整固，不妨考虑吸纳落后兼有上升潜力的股份，上升潜力是指获国策扶持的板块股份，如涉及小微贷款业务的瀚华金控 、佐力小贷 等，模拟组合会在1.9人民币以下买入1万股瀚华，又如股价回落至20天平均线则加码1万股，同时暂缓买入酷派集团 的计划。 其实，随着中国石油 和中国石化 澄清合并传闻后，官方又否认有中国QE，日前炒上的藉口全被否定，A股和国指回落是正常现象，尤其中证监对A股再作出警示，A股昨日也能先跌后升，反映A股的强势，不管A股是“疯牛”、“快牛”还是“慢牛”，总之都是牛市，故对于保险股、证券股和A股相关指数ETF等都是好消息，如果这些股份随大市调整对投资者是好事，因为可以低吸。以国寿为例，上证去年第二季开始上升，连升四季下，国寿同期季度盈利也同比增长22%至333%不等，今年首季便升70%至123亿人民币，高过市场预期。过去经常指出，保险股主要盈利来自股市投资，只要A股好，包括国寿在内的保险股的盈利基本上都是有“钱”途，也是近年积极看好国寿的原因之一。按彭博预测，国寿今年盈利可达428亿人民币，同比增长30%以上，但明年盈利增长或放缓至13%，只赚483亿人民币。(B06)