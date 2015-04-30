港报财经评论：听大摩支笛，博H股跑赢A股--信报4月30日

听大摩支笛，博H股跑赢A股 /习广思

民生银行 旗下民生商银拟斥资最多75亿元，收购本地券商华富国际 ，引发本地券商股丧炒。正如早前提及，过去一两年，多个中国内地富商来港买壳，券商则被逐只收编，可见中国内地资金南下炒港股将是趋势而非水尾，相信炒券商股及炒壳股热潮仍会持续，但估值高昂的中国内地基建股，随时有大幅调整可能。近日中证监多次呼吁投资者不要盲目入市，同时两融金额正冲向1.8万亿人民币高峰，中国内地投资者透过融资炒股涉及金额愈来愈劲。为调控风险，中信证券 与国泰君安 先后将逾百只股票的担保折算率调降为零，即不提供抵押融资。

中国内地《证券时报》及《21世纪经济报道》均引述中信证券消息指出，其自本周一起，将包括中国南车 等大价股在内共658只股票的担保折算率调降。其中包括中国南车、中国北车 、中国中铁 、中国铁建 、中国船舶、中国铝业 、徐工机械等A股在内12只个股的担保折算率，直接由原来70%，被调整至零。中信证券大范围将可两融证券由担保范围中剔出，相信乃由于A股持续向上，中信证券加大控制风险力度。本周二，亦有报道指出，广发证券 和华泰证券亦有调整两融担保折算率，但两间券商调整范围均不超过20只股份，担保折算率被降至零的证券更只有少数几只。

作为龙头券商有此行动，应是一个不低的A股短线见顶指标，大行摩根士丹利亦于周三发表A股短线触顶的预警。摩根士丹利策略师团队发表的报告称，上证综指在过去6个月上涨86%后，中国内地股市的强劲势头未来将走弱，因为股票供应增加，杠杆增长放缓，交易所交易基金赎回上升，且股票估值高昂，以及技术指标表明超买严重。摩根士丹利继续偏好H股和恒生指数，而不是A股，在基本假定情况下，上证综指将于4,000至4,800点之间波动，而现水平的上证综指4,400点刚好在波动范围中间，预告未来上证指数纵再升或再跌都不出一成范围。(B01)

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大户看淡黄金后市/ 苏子

上周五美国公布远差于市场预期的3月份耐用品订单数据，当时美元虽然正路地下跌，但金价却没有受惠美元弱势而重返1,200美元关口以上，反而更意外地大幅下挫，并失守上月31日的1,178.3美元关键支持位，幸而触及1,175美元水平便已回稳过来。上周五金价这种反常下跌，有部分市场人士解释为大户炒反市挟好仓，但后来市场上亦传出有一个较合理的解释，便是因为上周五委内瑞拉政府与花旗银行达成一份黄金协议，前者把大约145万盎士的黄金储备抵押给花旗来换取10亿美元的资金，目的是用于该国财政支出的资金缺口。而花旗取得上述的抵押黄金储备后，便在期货市场上做了相关的风险对冲，因此，才使得金价反常地下跌。至于本周初金价的急升，市场则同样用对冲的理由来解释。

而这次是委内瑞拉为了已抵押的黄金进行对冲，通过期货市场反方向买入145万盎士看好黄金的仓位，目的是确保自身的黄金储备可以保持稳定。双方的对冲行为，因此才令到金价在上周五及本周初出现过山车式的大上大落的异常情况。估计市场消化了上述有关抵押黄金储备需要对冲的消息后，稍后金价较大机会回复偏弱的势头。事实上，CFTC的数据显示，截至4月21日的一周，期金的净看跌仓位增加了81.66万盎士，这反映市场大户对黄金后市仍然保持看淡态度。

由于周四凌晨联储局议息后，并不会发布最新的经济预期，加上主席耶伦亦不会举行新闻发布会，而且近期美元的下跌亦已反映了是次议息的声明措词可能会偏向鸽派，故美元未必会再下挫。因此，若周四早晨市场知悉议息结果后，美元如预期般未见继续下挫，欧罗兑美元成功在1.10心理关口附近受阻回落，美元兑日圆则升回100天平均线阻力以上收市，预料届时金价的走势很大机会掉头回落。短线而言，金价若显着返回本周初1,207.25美元以下波动及收市，预料后市回复偏弱势头的机会便大幅上升。周四的金价要收市高于1,215美元阻力才有望再升。(B14)

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